اخبار الخليج – وزير العدل يطلب للمرة الثانية تأجيل مناقشة تقرير «لجنة تحقيق الأوقاف الجعفرية»

محمد بن مسعود - الدمام - طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة للمرّة الثانية تأجيل مناقشة لجنة التحقيق البرلمانية في إدارة الأوقاف الجعفرية، والذي كان من المزمع مناقشته غدًا الثلاثاء.

وفي الرسالة التي بعث بها الوزير إلى رئيسة مجلس النواب برّر الطلب «ليتسنّى للوزارة دراسة تقرير اللجنة والتباحث والتشاور مع إدارة الأوقاف الجعفرية، بشأن ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات».

وأكّد الوزير على الحرص الدائم على التنسيق والتعاون المثمر والمستمر مع مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وكان الوزير قد طلب تأجيل مناقشة التقرير الأسبوع الماضي وبرّر الطلب بظرف صحي لرئيس الأوقاف الجعفرية.