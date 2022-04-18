اخبار الخليج – طبيب إماراتي يفوز بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي لمؤسسة صحية» بآسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة جوائز آسيا للرعاية الصحية فوز طبيب إماراتي بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي في مجال الرعاية الصحية» لعام 2021 في آسيا.

وقالت الإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إن الدكتور حيدر سعيد اليوسف المدير العام لمجموعة «الفطيم للرعاية الصحية» حصل على الجائزة «لجهوده وإنجازاته في مجال الرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات طبية متميزة للمرضى عبر العيادات التابعة لمجموعة الفطيم في دولة الإمارات».

وأضافت «يعد حيدر اليوسف أول طبيب إماراتي ورئيس تنفيذي ينال هذا اللقب من دولة الإمارات».

وجوائز آسيا للرعاية الصحية هي جوائز عالمية مقرها سنغافورة تقيم سنويا أفضل الإنجازات وأبرز مقدمي الرعاية الصحية على مستوى قارة آسيا.

وذكرت الجائزة أن عيادات «هيلث هب» بالإمارات حصلت على جائزة «أفضل مزود رعاية صحية أولية» لعام 2021 في قارة آسيا، لتطبيقها أعلى المعايير العالمية في رعاية المرضى عبر كوادر طبية تتمتع بمهارات وخبرات عالمية، وتقدم حزمة واسعة من خدمات طبية عالية الجودة بمختلف التخصصات بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية باستخدام أحدث التقنيات الطبية والحلول الرقمية المتقدمة، وتوفير سبل الراحة للمرضى في مرافقها الطبية الحديثة.

كما حازت عيادات هيلث هب على جائزة «الابتكار» في مجال الرعاية الصحية للعام 2021 على مستوى آسيا عن مشروع الطبيب الذكي «والذي يعتبر نموذجا جديدا للرعاية الصحية عن بعد، واستخدام التقنيات الرقمية وأنظمة البيانات المتقدمة لتوفير تشخيص سريع ودقيق للمرضى».

وتهدف جوائز آسيا للرعاية الصحية إلى تكريم المستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية الصحية الذين تجاوزوا التحديات، وأحدثوا تأثيرا ملحوظا في علاج مرضاهم خاصةً في ظل تأثيرات جائحة كورونا على المرافق الصحية.