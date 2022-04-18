الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، يرافقه سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية،كما تناول الجميع طعام الإفطار.

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