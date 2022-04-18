لجنة فنية ترصد مواهب دوري المدارس.. وتأهيل 932 معلمة لـ “التحكيم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين في نسخته الثالثة على ملاعب مدارس التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يشارك فيه أكثر من 149 ألف لاعب، يمثلون 15384 فريقا مدرسيا من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وتعكف لجنة فنية على متابعة ورصد المواهب الكروية المتميزة في مباريات دوري المدارس، وذلك وفق رصد إلكتروني ميداني، إلى جانب رصد معلومات وأرقام يومية عن جميع مباريات الدوري لجميع المراحل التعليمية.

ويجد مشروع دوري المدارس -الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم- اهتماماً ومتابعة ميدانية من أولياء أمور الطلاب المشاركين في الفرق المدرسية.

وأكد المشرف التربوي للتربية البدنية في إدارة تعليم الرياض خالد الحبيب أن النسخة الحالية من دوري المدارس شهدت إقبالاً كبيراً من مدارس تعليم مدينة الرياض، بعد أن سجلت الرقم الأكبر بين إدارات التعليم في المملكة بعدد تجاوز الـ 12 ألف لاعب، مشيراً إلى أن مدارس تعليم مدينة الرياض تزخر بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب، فهي تعد رافداً من روافد منتخبات المملكة.

وأشاد الحبيب بتعدد الألعاب الرياضية للبنين وللبنات في هذا العام، بعد النجاح السابق لدوري المدارس في كرة القدم، الذي سيسهم في بناء مجتمع رياضي صحي يحقق مستهدفات وزراتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية 2030.

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وعُقدت دورات تأهيلية للمعلمات لتحكيم مباريات كرة القدم، بالتعاون بين اللجنة المنظمة لدوري المدارس والاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث عُقدت ثلاث دورات “عن بعد” شارك فيها 932 معلمة، وتبقى دورة واحدة ستُعقد لاحقاً، وحاضر في هذه الدورات كل من المحاضرين المعتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، مرعي العواجي وبدر العنزي وعبدالرزاق المقهوي, لتأهيل حكام من المعلمات لدوري كرة القدم للبنات الذي ستقام منافساته لاحقاً خلال هذا العام.