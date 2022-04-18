رامز جلال ساخرًا من محمد شريف: المهاجم المخيف المدافعين بيقولوا منه يالطيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حلّ محمد شريف لاعب النادي الأهلي، ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني “رامز موفي ستار”، اليوم الإثنين.

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من لاعب النادي الأهلي، قائلًا: “مهاجم من عملة نادرة بيجري في الملعب زي الجمل التايه، لو الكورة ضربت في مناخيره هتخش في المقص”.

وتابع الفنان رامز جلال سخريته من لاعب النادي الأهلي محمد شريف: “المهاجم المخيف اللي المافعين بيقوله منه يا لطيف “.

يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وكان برومو البرنامج كشف جزءًا من مُفاجآت الحلقات، إذ يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.