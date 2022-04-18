اخبار الرياضه السعوديه «لجنة فنية» ترصد مواهب «دوري المدارس».. وتأهيل 932 معلمة لـ «التحكيم»

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين في نسخته الثالثة على ملاعب مدارس التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يشارك فيه أكثر من 149 ألف لاعب، يمثلون 15384 فريقا مدرسيا من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وتعكف لجنة فنية على متابعة ورصد المواهب الكروية المتميزة في مباريات دوري المدارس، وذلك وفق رصد إلكتروني ميداني، إلى جانب رصد معلومات وأرقام يومية عن كافة مباريات الدوري لجميع المراحل التعليمية.

ويجد مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، اهتماماً ومتابعة ميدانية من أولياء أمور الطلاب المشاركين في الفرق المدرسية، حيث أشاد أحمد يحيى آل طالع ولي أمر الطالب عبدالإله من فريق متوسطة النجوم في المسقي بمنطقة عسير، بمنافسات دوري المدارس في النسخة الحالية، ووصف منافساته بـ «المختلفة من ناحية الاهتمام وجودة التنظيم»، وقال: «حضرت جميع مباريات فريق مدرسة ابني، الذي شجعته على المشاركة في دوري المدارس بعد أن شعرت بالدعم والجدية والاهتمام من وزارتي الرياضة والتعليم بهذا المشروع، لإظهار جيل من المواهب وإعادة اكتشاف مواهب المدارس التي لم تجد الاهتمام المناسب في سنوات ماضية».

وأوضح آل طالع أن «مثل هذه المنافسات الرياضية المدرسية تعزز لدى الطلاب الانجذاب نحو المدرسة المتنوعة في الأنشطة»، متمنياً أن «تكون أن تتحقق أهداف هذا المشروع وتفيد الرياضة السعودية في المحافل الدولية في المستقبل القريب».

من جهته، أكد المشرف التربوي للتربية البدنية في إدارة تعليم الرياض، الأستاذ خالد الحبيب أن «النسخة الحالية من دوري المدارس شهدت اقبالاً كبيراً من مدارس تعليم مدينة الرياض، بعد أن سجلت الرقم الأكبر بين إدارات التعليم في المملكة بعدد تجاوز الـ 12 ألف لاعب»، مشيراً إلى أن «مدارس تعليم مدينة الرياض تزخر بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب، فهي تعد رافداً من روافد منتخبات المملكة».

وأشاد الحبيب بـ «تعدد الألعاب الرياضية للبنين وللبنات في هذا العام، بعد النجاح السابق لدوري المدارس في كرة القدم، والذي سيسهم في بناء مجتمع رياضي صحي يحقق مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية 2030».

وفي جانب آخر، عقدت دورات تأهيلية للمعلمات لتحكيم مباريات كرة القدم، بالتعاون بين اللجنة المنظمة لدوري المدارس والاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث عقدت ثلاث دورات «عن بعد» شارك فيها 932 معلمة، وتبقى دورة واحدة ستعقد لاحقاً، وحاضر في هذه الدورات كل من المحاضرين المعتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، مرعي العواجي وبدر العنزي وعبدالرزاق المقهوي.

ويأتي ذلك، لتأهيل حكمات من المعلمات لدوري كرة القدم للبنات الذي ستقام منافساته لاحقاً خلال هذا العام.