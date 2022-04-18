الإمارات تدين إحراق متطرفين في السويد نسخاً من القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف ووجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح و التعايش.