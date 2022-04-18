«التسهيلات» تُوقع اتفاقية مع «Beyon Connect» لاعتماد حل الهوية الرقمية «OneID» وحل صناديق البريد الرقمية «OneBox»

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت شركة البحرين للتسهيلات التجارية مذكّرة تفاهم مع شركة Beyon Connect لتصبح بموجبها أول مؤسسة مالية بحرينية تعتمد حلول الهوية الرقمية وحل صناديق البريد الرقمية المبتكرة والمقدمة من قبل Beyon Connect.

وتُوفِّر شركة البحرين للتسهيلات التجارية منتجات تمويلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بجانب تقديم منتجات وخدمات خاصة بالسيارات بالإضافة إلى منتجات التأمين والتسهيلات العقارية عبر الشركات التابعة لها، وتلتزم الشركة بتقديم تجارب رقمية متطوّرة ومبسطة وآمنة للزبائن.

ووفقًا لهذا التعاون بين الجهتين، ستُقدم شركة Beyon Connect حل صندوق البريد الرقمي المبتكر «»OneBox الذي أطلقته مؤخرًا، وذلك لتمكين الاتصال الآمن بين شركة البحرين للتسهيلات التجارية وزبائنها، حيث سيتيح نقل المستندات وتخزينها عبر مساحة رقمية مُخصصة وآمنة وموثوقة. وسيكون باستطاعة الزبائن الوصول إلى الخدمات الرقمية الجديدة على مدار الساعة، مما سيقلص حاجتهم إلى زيارة الفروع وذلك عن طريق تنفيذ طلباتهم إلكترونيًا.

وإضافةً على ذلك، ستُوفر شركة Beyon Connect أحدث منتجاتها وهو «OneID» الذي يقدم منصة جديدة لتسجيل الهوية الرقمية والتعامل بشكل آمن مع الخدمات الرقمية المقدمة من شركة البحرين للتسهيلات التجارية. وسيتوفر هذا الحل على هيئة تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية بنظامي «iOS» و»Android»، ويمكن من خلاله تسجيل زبائن شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواسطة عملية معرفة متطلبات الزبون الإلكترونية «e-KYC» التي تدعم الجواز الشخصي وبطاقة الهوية عبر خاصية التعرف على الوجه والتحقق من الصورة باستخدام خاصية استشعار الحركة.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، صرّح السيد عبدالله بوخوة، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية قائلًا: «اعتمادنا لحلول «OneID» و»OneBox» في الشركة يمثلان عناصر أساسية في تطبيق رؤية شركة البحرين للتسهيلات التجارية فيما يخص تطوير الخدمات الرقمية للتمويل والتأمين، مما يأكد التزامنا بتطبيق مبادرات مصرف البحرين المركزي المتمثلة في قيادة التحول الرقمي المالي الآمن على مستوى المملكة «.

وبدوره، قال السيد علي المرزوق نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة البحرين للتسهيلات التجارية: «لطالما ارتكزت الخدمات المالية وخدمات التأمين على الثقة والمصداقية، ونحن ملتزمون بالوفاء بوعدنا بأن نكون الخيار الأول للزبائن من خلال منحهم أرقى الخدمات والمنتجات والحلول الرقمية المبتكرة.»

ومن جهته، قال السيد كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect: «نعتز جدًا بالتوقيع مع شركة البحرين للتسهيلات التجارية لتوفير حل «OneID» لتسجيل وتخزين الهوية الرقمية، وحل صندوق البريد الرقمي «OneBox» الذي يُمثل منصة موثوقة وتضمن الخصوصية والشفافية والاتصال الآمن.»

وأضاف قائلًا: «نحن ندرك بأهمية الحاجة إلى حلول رقمية مبتكرة تساعد المؤسسات على مواجهة تحديات خدمات الاتصالات التي تواجهها بسبب تطور الاقتصاد الرقمي، وقد قمنا بتطوير الحلول التي نقدمها في Beyon Connect مع وضع المتطلبات الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار.»

اختتم قائلًا: «والجدير بالذكر أن العديد من المؤسسات أصبحت تُركز على الاستدامة حيث تقوم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتخاذ خطوات من أجل تقليل تأثيرها على البيئة بحلول عام 2030. إن حلول Beyon Connect الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الشركات على تقليل الاستخدام الورقي.»

وشركة Beyon Connect التي تمّ إطلاقها في شهر يناير الماضي تعتبر شركة تابعة لشركة بتلكو وترتكز أهدافها على تقديم أحدث التقنيات المبتكر، وخدمات المنصات البرمجية، وحلول متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة كل الجهات من القطاعين الخاص والعام في منطقة الشرق الأوسط.

من خلال طرحِها لكل من منصة «OneID» و «OneBox» في السوق البحريني، تهدف شركة «Beyon Connect» لتمهيد الطريق نحو بيئة رقمية متطوّرة ومترابطة وآمنة في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وعبر التعاون مع شركائها الرائدين، تؤدي «Beyon Connect» دورًا هامًا في وضع الركائز الرئيسية لمستقبل أكثر استدامة وقائم على البيانات وخال من الورق، وستُوجه الشركة حلولها إلى دعم مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقتصاد البيانات.