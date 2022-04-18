اخبار دوليه – استمرار الانتقادات لوزير الصحة الألماني بسبب تحذيره من «متحور قاتل» لكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت الانتقادات الموجهة إلى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بسبب تحذيره من احتمال ظهور «متحور قاتل» لفيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال عالم الفيروسات، يوناس شميت-شانازيت إن «مصطلح (المتحورات القاتلة) غير علمي ولن يؤدي إلى شيء سوى التخوف بين السكان».

وأعرب شميت-شانازيت عن اعتقاده بقلة الأدلة على مثل هذا الخطر في الوقت الراهن، وقال إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن ظهور «متحور قاتل» في الخريف «سيناريو غير محتمل للغاية»، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذا الخطر يعارضه اتساع نطاق الحماية الأساسية بين السكان عن طريق التطعيم والعدوى « لأن المناعة لا تعتمد فقط على الأجسام المضادة المحيدة بل كذلك على المناعة الخلوية».

وفي سياق متصل، أعرب خبير الفيروسات هندريك شتريك عن تشككه فيما قاله الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وقال شتريك لنفس الصحيفة إن «تطور المتحورات لا يمكن التنبؤ بها، والمهم بدلا من التحذير من سيناريوهات مثل (المتحورات القاتلة) هو الاستعداد للخريف والشتاء».

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس الأحد، كان لاوترباخ أعرب عن قلقه حيال المتحورات الفرعية من متحور أوميكرون وهي المتحورات التي تطورت للتو، وقال: «من المحتمل بشكل كبير أن نواجه متحور أوميكرون شديد العدوى ومميتا مثل المتحور دلتا. سوف يكون هذا متحورا قاتلا تماما».

ورد خبير الصحة في حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ارفين رودل، على تصريحات لاوترباخ بتغريدة على تويتر قال فيها:» يجب عليه أن يكون قد تعلم حقا من أخطائه وتقديراته الخاطئة».