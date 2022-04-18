محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن موعد مغادرة الرئيس ”هادي” العاصمة السعودية الرياض وهذه هي الدولة التي سيتجه اليها

كشفت مصادر مطلعة، لأول مرة عن موعد مغادرة الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، من مقر إقامته المؤقتة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد تسليم السلطة لمجلس القيادة الرئاسي.

وقالت المصادر، إن الرئيس هادي سيغادر الرياض في يونيو المقبل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصاته الطبية الدورية المعتادة.

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وأكدت المصادر أن لدى الرئيس هادي، عودة علاجية، في يونيو المقبل إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس اليمني السابق، هادي، ياسفر بشكل شبه سنوي لإجراء فحوصات طبية في أمريكا .

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أصدر الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.