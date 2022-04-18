محمد بن مسعود - الدمام - قال الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية في شؤون الحرمين، د. بدر الفريح، إن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين حريصة على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، خاصة في هذا الشهر الكريم. وأضاف الفريح، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن الإقبال هذا العام على الاعتكاف بالمسجد الحرام، كان كبيرًا جدًا؛ خاصة مع انقطاع الناس عن زيارة الحرمين الشريفين طوال العامين الماضيين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع: استشعرت الرئاسة هذا الإقبال الكبير لذلك تم تخصيص 5 أيام فقط للتقديم، ووصل عدد المتقدمين للاعتكاف إلى أكثر من 2000 متقدم. مدير التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام: تخصيص موقع لاستلام تصاريح الاعتكاف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف عامين.. وكيل «شؤون الحرمين»: أكثر من 2000 متقدم للاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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