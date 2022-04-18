محمد بن مسعود - الدمام - باشر مرور العاصمة المقدسة، حادث اصطدام شاحنة ومركبتين في خليص، نتج عنه إصابات متوسطة لشخصين. جاء ذلك وفقا لما أعلنه المرور السعودي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، مصبفا أن جار استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر مرور العاصمة المقدسة: إصابات في حادث اصطدام شاحنة ومركبتين بخليص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.