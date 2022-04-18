محمد بن مسعود - الدمام - من هي القوات التي تتولى حماية قيادات الشرعية في عدن وتتبع أي جهة ومتى سيصل الرئيس والمجلس الرئاسي؟

وصلت العاصمة الجنوبية عدن، يوم الأحد، ثلاث طائرات، يمنية وسعوديتان، تحمل عدداً من مسئولي الشرعية المقيمين في الرياض، تحضيراً للاجتماعات المقررة بناءً على إعلان الرياض الذي تضمن مجلساً قيادياً وعدداً من اللجان ضمن ترتيبات التحالف العربي.

ووفقاً لمصادر خاصة فقد تولت قوات العاصفة والحزام الأمني والدعم والإسناد تأمين تحرك الباصات التي نقلت مسئولي الشرعية من المطار إلى معاشيق.

فيما قالت مصادر اخرى أن حراسة سعودية مشددة رافقت الحكومة وقيادات مجلس النواب عقب وصولها إلى قصر معاشيق.

وكتب البرلمان على صفحته في «تويتر»: “وصول رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن”، مستعرضاً صوراً أثناء النزول من المطار.

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وفي وقت لاحق يوم الأحد وصل ‏رئيس الوزراء وأعضاء حكومته إلى مدينة عدن وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوقعت مصادر حكومية أن يصل مجلس القيادة الرئاسي خلال الساعات القادمة.

وفي سياق متصل قال محافظ عدن أحمد حامد لملس ان الوضع مستقر وآمن في عدن، والمحافظة جاهزة؛ لاستقبال مجلس القيادة الرئاسي والأجهزة الأمنية تعمل اللازم.

واضاف” نقدم الشكر للسعودية⁩ والإمارات، على ما تم تقديمه من دعم على كافة المستويات”.

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