صادرات النفط السعودي ترتفع إلى 7.3 مليون برميل يومياً

وارتفع إنتاج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من النفط الخام في فبراير الماضي إلى 10.225 مليون برميل يوميا هو أعلى مستوى منذ عامين من 10.145 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وانخفضت كميات الخام المكررة في المصافي المحلية السعودية 0.271 مليون برميل يوميا إلى 2.506 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، في حين هبط الحرق المباشر للخام 111 ألف برميل يوميا إلى 291 ألف برميل يوميا.
وكانت بيانات حكومية أظهرت أن قيمة الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير 2022 ارتفعت بنسبة 49.6% مقارنة بشهر يناير 2021.
وبلغت قيمة الصادرات 107.6 مليار ريال مرتفعة عن 71.9 مليار ريال في شهر يناير 2021، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال، وبنسبة 57.5%، وفقا للهيئة العامة السعودية للإحصاء.
وزادت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.7% في يناير 2021 إلى 77.6% في الشهر نفسه من العام 2022.
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