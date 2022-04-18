اخبار الرياضه السعوديه النصر يواجه الهلال في ختام منافسات المربع الذهبي لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم غداً (الثلاثاء) منافسات بطولة المربع الذهبي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وتوج فريق النصر نفسه بلقب البطولة قبل نهاية الجولة الأخيرة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط فيما حل الاتحاد بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأحد بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، والهلال بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويلتقي أحد مع نظيره الاتحاد الساعة 9:30، فيما يرغب الاتحاد في تأكيد وحجز المركز الثاني بينما خسارته قد تضع أحد بديلًا عنه حيث سيتم النظر إلى فارق نقاط التسجيل لمباراتي الفريقين في المرحلتين الأولى والثانية.

كما سيلتقي الهلال نظيره النصر الساعة 11:30 في لقاء ديربي خاص في ظل المنافسة القوية بين الفريقين. ويرغب النصر في تتويج فرحته بتحقيق اللقب بالفوز على منافسه التقليدي الهلال بطل الدوري وبطل كأس وزارة الرياضة الذي تأثر كثيرا بغياب نجميه محمد السويلم وأسامة البرقاوي بسبب الإصابة، ويرغب الأخير بالفوز رغم غياب أبرز لاعبيه عن خارطة الفريق.