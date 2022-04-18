اخبار دوليه – حرس الحدود البولندي: عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم يزيد على الوافدين منها

محمد بن مسعود - الدمام - قال حرس الحدود البولندي إنه سجل عددا من الأشخاص المغادرين إلى أوكرانيا أمس الأحد يزيد على عدد الوافدين من الدولة المنكوبة بالحرب إلى بولندا.

وأفاد حرس الحدود عبر تويتر اليوم الاثنين بأن هناك نحو 19300 شخص غادروا بولندا متجهين إلى أوكرانيا في 24 ساعة. ودخل نحو 17300 شخص إلى بولندا قادمين من أوكرانيا في الفترة نفسها، وهو ما يقل بنسبة 10% عن عدد الوافدين قبل ذلك بيوم.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فر أكثر من 81ر2 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا المجاورة منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.

ويتوجه العائدون الأوكرانيون في الغالب إلى المناطق التي استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها مع تراجع القوات الروسية إلى الشرق.

وليس هناك معلومات رسمية حول عدد اللاجئين الذين بقوا في بولندا وأولئك الذين سافروا منها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن تعداد سكان أوكرانيا قبل الغزو الروسي كان يزيد على 44 مليون نسمة. ويزيد طول الحدود المشتركة بين بولندا وأوكرانيا على 500 كيلومتر.

وسجلت ألمانيا، التي تجاور بولندا وليس أوكرانيا، وصول 327 ألفا و253 لاجئا من أوكرانيا حتى الآن، حسبما أفادت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين. وقالت الوزارة إن أغلب اللاجئين من النساء والأطفال وكبار السن.

وزادت الأعداد 2600 مهاجر خلال 24 ساعة.

ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للأوكرانيين الذين يقيمون في ألمانيا أعلى من ذلك بكثير، حيث أن حاملي جوازات السفر الأوكرانية لهم الحق في قضاء 90 يوما في دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.