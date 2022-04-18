اخبار دوليه – ألمانيا: تزايد التحقيقات في وقائع استخدام الرمز Z المعبر عن تأييد الحرب الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت نتائج استطلاع تزايد عدد التحقيقات التي تجريها السلطات الألمانية في وقائع استخدام الرمز «Z» المعبر عن تأييد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة التحرير الصحفي «دويتشلاند» لدى العديد من السلطات المحلية أن عدد التحقيقات التي باشرها المحققون في وقائع تأييد الحرب الروسية تجاوز 140 تحقيقا منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وذكرت الشبكة أن غالبية هذه الوقائع تتعلق باستخدام الرمز «Z».

وتوقعت الشبكة أن يكون العدد الفعلي لهذه الحالات أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن مثل هذه التحقيقات لا يتم تسجيلها بشكل منفصل في كل الولايات.

يذكر أنه كثيرا ما شوهد منذ بدء الحرب الروسية الحرف «Z» مكتوبا بلون أبيض على دبابات وزي الجنود الروس، وهذا الحرف اختصار لعبارة بالروسية معناها «من أجل النصر»، كما ظهر هذا الحرف خارج منطقة الحرب على مبان وسيارات وملابس وكذلك في وسائل للتواصل الاجتماعي.

وكانت العديد من الولايات الألمانية أعلنت اعتزامها اتخاذ إجراءات جنائية في حال استخدام هذا الرمز في ألمانيا، وقالت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، إن من الممكن اعتبار استخدام هذا الرمز بمثابة «موافقة على جريمة» إذا أمكن إثبات أن استخدامه له صلة بحرب أوكرانيا ما يمكن أن يعرض مستخدم الرمز للسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو غرامة مالية بموجب المادة 140 من قانون العقوبات.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته الشبكة بين وزارات داخلية وعدل بالإضافة إلى مكاتب مكافحة الجريمة، وصل عدد حالات مخالفة المادة 140 من قانون العقوبات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ما لا يقل عن 19 حالة في ولاية سكسونيا-آنهالت منها 17 حالة-وفقا لوزارة الداخلية في الولاية- تتعلق باستخدام الرمز «Z». ووصل عدد هذه المخالفات في هامبورج إلى ما لا يقل عن 17 حالة منها 16 حالة تتعلق باستخدام هذا الرمز. وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا وصل عدد المخالفات إلى 37 مخالفة منها 22 حالة تتعلق باستخدام الرمز «Z».