اخبار دوليه – أمريكا وألمانيا ودول أخرى يدعون إلى قمة دولية جديدة عن جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى إلى عقد قمة دولية رقمية جديدة عن جائحة كورونا في مايو المقبل.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر في واشنطن اليوم الاثنين عن دعوة زعماء دول وأعضاء من المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص إلى إبرام التزامات جديدة لتطعيم العالم.

يذكر أن الدول المضيفة للقمة المزمع عقدها في الثاني عشر من مايو المقبل هي بليز واندونيسيا والسنغال بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأضاف البيان أن ظهور متحورات جديدة مثل أوميكرون أكد ضرورة وضع استراتيجية للمكافحة العالمية لكورونا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا في سبتمبر الماضي إلى قمة رقمية عن جائحة كورونا، وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى تعهدت في تلك القمة بتقديم مزيد من التبرعات بلقاحات كورونا.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفيروس.