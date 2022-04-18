أدوية لـ 3 آلاف مريض من محتاجي مكة المكرمة

أطلقت الجمعية الخيرية للدواء في منطقة مكة المكرمة حملة تثقيف صحية خلال شهر رمضان عبر «السناب شات»، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالناصر باطوق لـ«دوت الخليج» أن الكثير لايحسن استخدام الأدوية أو حفظها لذلك تكون الفائدة منها شحيحة أو لاتسهم في استقرار الحالة خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة. وأضاف:«تستهدف الجمعية الخيرية للدواء في منطقة مكة المكرمة توفير الدواء اللازم لما يزيد عن ثلاثة آلاف حالة من أصحاب الأمراض المزمنة من فقراء الحرم والمحتاجين خلال شهر رمضان بتكلفة تصل لقرابة نصف مليون ريال».

نصائح طبية

وأوضح باطوق، أن الجمعية تخدم المرضى والفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة، وذلك بتأمين الدواء لهم من خلال عدة برامج تستهدف الأمراض المزمنة الشائعة والتي تتطلب توفير الدواء بشكل مستمر، وأفاد أن الحملة تقوم على تقديم نصيحة طبية يومية من أحد الأطباء المختصين عبر سناب شات الجمعية بطريقة استخدام الأدوية وحفظها، مشددا على أن هذه أحد اهداف الجمعية.

وأشار إلى أن هذه البرامج في توسع مطرد وبشكل مدروس، وحالياً لدى الجمعية خمسة برامج تشمل برنامج مرضى الكلى، وبرنامج مرضى السكري، وبرنامج مرضى الجهاز الهضمي، وبرنامج مرضى المخ والأعصاب، وبرنامج مرضى الضغط والقلب والشرايين، ونعمل حالياً على استحداث برنامج يختص بمرضى الأورام.

وأفصح عن إطلاق الجمعية خدمة توصيل الأدوية لبيوت المستفيدين ممن لا يملكون القدرة المالية للوصول لمقر الجمعية والحصول على الدواء.

جمعية للفقراء

وأبان الدكتور باطوق أن جمعية دواء تعتبر أول جمعية متخصصة في توفير الدواء بالمجان للمرضى من الفقراء والمحتاجين على مستوى العالم العربي، وتأسست عام 1430، وتعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكشف أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وصل لـ6221 منذ تأسيسها وحتى الآن، وأعمارهم تتراوح ما بين 7 سنوات إلى 80 سنة، ويسكنون في منطقة مكة المكرمة، ويعمل على خدمتهم قرابة الثلاثين ما بين موظف ومتطوع من الجنسين.

أهداف الجمعية

وأفاد رئيس مجلس الإدارة أن للجمعية عدة أهداف منها ما هو بعيد المدى، ومنها ما هو قريب، وأبرزها نشر ثقافة المحافظة على الأدوية، وإجراء الدراسات والبحوث والمسوح الاجتماعية والطبية الخاصة بهذا المجال، وتوفير الدواء بمختلف أنواعه لأصحاب العوز الطبي في منطقة مكة المكرمة لمختلف الفئات.

وأضاف الدكتور باطوق:«من أهداف الجمعية أيضا المشاركة في الندوات الطبية والأيام العالمية والأنشطة الاجتماعية ذات العلاقة بعمل الجمعية، وذلك لتبادل الخبرات وعقد الشراكات التي تخدم أهداف الجمعية ومستفيديها، وإضافة إلى إقامة الصيدليات الخيرية الخاصة بالجمعية والتي توفر وتحفظ الدواء».

ولفت إلى أن للجمعية عدة حسابات بنكية متخصصة منها ما هو للزكاة -مستندة إلى فتوى من الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بجواز دفع الزكاة فيها-، ومنها المخصص للصدقة، وهي موجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.