مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان منخفضين

محمد بن مسعود - الدمام - أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,095.91 بانخفاض وقدره 5.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 731.80 بانخفاض وقدره 2.06 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و686 ألفاً و197 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 399 ألفاً و10 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60.84% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.