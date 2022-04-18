لخدمة أكثر من نصف مليون مستفيد.. المياه الوطنية: 15 عقداً لمشاريع مياه جديدة في جدة بأكثر من 1.6 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم، عن ترسية 15 عقداً جديداً، لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومتها المائية في محافظة جدة، بتكلفة تتجاوز 1.6 مليار ريال، مؤكدة أن المشاريع الجديدة ستسهم في خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد، وزيادة نسبة تغطية خدماتها، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة.

وقالت الشركة إن العقود الجديدة تضمنت تنفيذ سبعة مشاريع بتكلفة تبلغ أكثر من 1.3 مليار ريال، تشمل خطوط رئيسية وناقلة للمياه بأطوال تتجاوز 154 كلم طولي، وبأقطار مختلفة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهراً.

وأوضحت أن المشاريع ستربط خطوط النقل والخزانات الاستراتيجية والتشغيلية في المحافظة بمنظومة التوزيع، لخدمة أحياء عدة في جدة، منها، الحمدانية، والفلاح، والرحمانية والبشائر وطيبة، وجميع أحياء أبحر الشمالية، وحي أبحر الجنوبية، والأحياء الشمالية الوسطى، والجنوبية الوسطى”.

وبينت الشركة أن العقود الثمانية الأخرى البالغة كلفتها نحو 339 مليون ريال، تشمل تنفيذ شبكات فرعية للمياه بأطوال تتجاوز 704 كيلومترات طولية، لخدمة أحياء: مخطط الزمرد شمال أبحر، ومخطط اللؤلؤ شمال أبحر، وأجزاء من حي الخمرة مناطق شمال القرنية جنوب جدة، ومخطط الياقوت بشمال شرم أبحر، ومخطط الأجاويد، والمخطط ما بين الأجاويد والأمير فواز 1,2، وحي القرنية، مخطط الفضيلة، مضيفة أن هذه العقود سيكون لها الأثر في رفع نسبة التغطية بخدمات المياه في الأحياء المستهدفة.