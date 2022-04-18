محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الجامعة الملكية للبنات في مبادرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية (أهل المعروف)، ضمن سعيها لترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية، عبر توفير صناديق الخير للأسر المتعففة، وتشمل الاحتياجات الغذائية الاساسية لشهر رمضان المبارك. وتأتي مبادرة الجامعة الملكية للبنات في إطار تشجيع الكادر الطلابي والإداري بالجامعة على تبني صفات التراحم والتكاتف والمشاركة في تنمية المجتمع عبر المساهمات والمشروعات الخيرية التي تعزز من التكافل المجتمعي. وصرحت رئيسة الجامعة الملكية للبنات البروفيسورة يسرى المزوغي أن مشاركة الجامعة الملكية للبنات في مبادرة (أهل المعروف) جاءت لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية عبر توفير سلال غذائية رمضانية تحت مسمى (صناديق الخير) قد اشتملت على السلع التموينية الأساسية وإيصالها للأسر المستحقة بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. ووجهت رئيسة الجامعة الملكية للبنات شكرها للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية على دعمها اللوجستي في إيصال الصناديق للأسر المستحقة ومبادرتها الطيبة لحملة (أهل المعروف) التي تهدف لدعم وتلبية احتياجات الأسر في عدد من الجوانب الحياتية المهمة، منها: الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب دعم المشاريع التي تخدم الأيتام والأرامل والأسر المتعففة في المجتمع.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الجامعة الملكية للبنات تشارك بصناديق الخير في مبادرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية «أهل المعروف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.