اخبار الخليج – ولي العهد يأمر بصرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي.. وموعد صرفها الأربعاء القادم

محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمضي قدما في تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو الآفاق التي تحقق المصالح المشتركة، وفي هذا الصدد نوه المجلس بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى مـواقـفها المساندة لمملكة البحرين عـبر مختلف المحطات وما قدمته مـن دعم على جميع الصعد.

بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، وذلك في إطار الإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية ويكفل استدامتها حفاظا على حقوق المتقاعدين والمشتركين، وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمباشرة التنفيذ.

بعدها قرر المجلس مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص في مجال الخدمات الجوية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربع اقتراحات برغبة وثلاث اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن نتائج التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي في الربع الأول من العام 2022، والتي أظهرت زيادة التوظيف بنسبة 32.1% والتدريب بنسبة 36% مقارنة بذات الفترة خلال العام 2021.

بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بنتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.