شكرا لقرائتكم خبر عن 5548 عملية قسطرة قلبية و694عملية قلب مفتوح بطبية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خلال العام الماضي ٢٠٢١م، ٥٥٤٨ عملية قسطرة قلبية، فيما بلغت العمليات الجراحية للقلب المفتوح ٦٩٤ حالة، بينما بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية للقلب أكثر من ٤٠٢٠٠ ألف مستفيد.

كما استقبلت وحدات العناية القلبية المركزة أكثر من ٢٠٠٠ حالة، فيما قدم قسم عناية اليوم الواحد خدماته لأكثر من ١١٩١مستفيداً، وبلغت حالات إجراءات كهربائية القلب ١٣٨ حالة وأيضاً تم زراعة ١٧٧ جهازاً منظماً للضربات القلبية.

وقام قسم فحص القلب باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية تقديم خدماته لأكثر من ١٤٣٨٠ حالة والذي من خلالها يتم التعرف على قوة العضلة القلبية وعلى شكل وهيئة الصمامات القلبية، وما يعتريهما من أمراض.