شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان - 0088

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان جيزان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات أحد المسارحة، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، و فيفا، و هروب. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.