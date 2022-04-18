اخبار الخليج – المؤيد يشهد إطلاق شركة لوموفاي منصتها الحديثة ويشيد بنجاحاتها ويؤكد تفوق فريق العمل واجتهادهم

محمد بن مسعود - الدمام - شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، إطلاق شركة لوموفاي، إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل الاستثمارية، للمنصة المحدثة لها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات التي تتشارك مع الشركة وتقدم لها خدمات متميزة.

وتعتبر لوموفاي إحدى الشركات التي شاركت في الموسم الأول من برنامج «بيبان» وحظيت بدعم من مشاريع الأمل باعتبارها منصة لتكنولوجيا التعليم توفر تدريبًا يُعنى ببناء قدرات الموظفين، كما تسارعت بصورة ملحوظة خلال ١٨ شهر الماضية مع دخولها في شراكات مع عدد من كبار الشركات والمؤسسات.

وقال سعادة أيمن بن توفيق المؤيد: “نسعى في وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق الأمل إلى تقديم الدعم والمساندة للشباب البحريني، ونحن في هذا العام الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق مسمى “عام الشباب البحريني” عليه ندشن الخدمات التي تطلقها شركة لوموفاي والتي تعتبر من أولى الشركات التي قرر صندوق الأمل الاستثمار فيها من خلال برنامج بيبان، وكان القرار مبنياً على الفريق ومعدنهم وما يقدمونه من خدمات تساهم في تنمية وتطوير المؤسسات، وفي الثلاثة الأشهر الماضية حققت الشركة نجاحا كبيرا، إضافة للزيادة في حجم الإيرادات والعمل المؤسسي، إن النجاح المحقق من قبل لوموفاي يبعث على التفاؤل بمستقبل باهر للشركة.”

وكان الحفل قد بدأ بكلمة من السيد أحمد فرج مؤسس لوموفاي قال فيها: «أتقدم بالشكر إلى سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وإلى صندوق الأمل الذي منحنا الأمل وفرصة النمو من أجل تطوير قدراتنا في صناعة تكنولوجيا التعليم، لقد بدأنا رحلتنا في عام ٢٠٢٠ كرؤية لملء فجوة في السوق، حيث نقوم بمواءمة تجربة التعلم والتطوير مع أهداف أعمال المؤسسة من خلال منصة قائمة على الكفاءة. كان هدفنا مساعدة المؤسسات على تشخيص كفاءات رأس المال البشري للشركات وتنظيمها وإشراكها وتتبعها. و اليوم، أصبحت رؤيتنا لعام ٢٠٢٠ مهمتنا الناجحة والتي رسمت نوع المستقبل والتغيير الذي نريده، وسنواصل العمل بفضل دعم صندوق الأمل وثقة الشركاء في خدماتنا.”

ومن جانبه قال محمود ملك – صاحب منصة لوموفاي: «أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وفريق صندوق الأمل على وقوفهم معنا في رحلة النمو لخدماتنا لإصدار أحدث نسخة من لوموفاي، ستتم ملاحظة التحول الكامل للمنصة التي ستلبي توقعات أي صاحب عمل أو موظف، وهي عبارة عن مساحة متكاملة تقدم مبادرات لتحسين المهارات وإعادة تشكيلها في منصة شاملة واحدة، وتعمل منصة لوموفاي الجديدة على تمكين الأشخاص من الشعور بمزيد من الترابط والدعم والقدرة على أن يصبحوا أكثر قدرة في الإنتاجية.”

كما تم خلال الحفل إعلان السيد مهدي تونسي الشراكة بين opensesame ولوموفاي وذلك لتقديم محتوى تدريبي عالمي.