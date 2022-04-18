اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: الجمعيات الشبابية تقدّم جهودًا مثمرة لتحفيز الشباب على العطاء الوطني والإسهام في التنمية المجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الجمعيات الشبابية والأهلية في مملكة البحرين، تقدمّ جهودًا مثمرة، وتبذل مساعٍ مخلصة لتحفيز الشباب وتشجيعهم على مواصلة العطاء الوطني، والإسهام في التنمية المجتمعية، والمشاركة في تعزيز ازدهار ونهضة المملكة، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بما تحظى به فئة الشباب في مملكة البحرين من اهتمام ورعاية ومساندة غير محدودة من لدن القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بحرص مجالس إدارات ومسؤولي الجمعيات الشبابية على تقديم برامج وأنشطة نوعية وهادفة، تدعم الخطط والإستراتيجيات التي تنفذها الجهات الحكومية لتمكين الشباب في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الإثنين) السيدة أميرة محمود رئيس مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية، وعددٌ من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث قدّموا لمعاليه جزيل الشكر والتقدير على رعايته لبرنامج «الشاب البرلماني» الذي أقامته الجمعية.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ الشباب في مملكة البحرين تقع عليهم مسؤوليات وطنية متعددة، ويعتبرون الركيزة الأساسية لاستدامة النماء والازدهار في المملكة، منوّهًا بروح التفاني والإخلاص التي يمتلكها الشباب في مملكة البحرين، وعزيمتهم الثابتة لترسيخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى المجهودات المثمرة التي تقوم بها جمعية الريادة الشبابية، والحرص الذي توليه الجمعية على استمرارية البرامج الشبابية والنوعية، التي تحفز على الابتكار والإبداع الشبابي.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية عن فخرهم واعتزازهم بما تحظى به الجمعية من مساندة ودعم من معالي رئيس مجلس الشورى، مشيدين بما يوليه معاليه من اهتمام كبير بفئة الشباب، وبما يجعلهم في عطاء مستمر لخدمة مملكة البحرين.