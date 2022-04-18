اخبار الخليج – جامعة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجتمعان لبحث تطوير التعاون بينهما

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، بالعلاقات الوطيدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تعود إلى عدة عقود مضت، حيث أثمر التعاون بين الجامعة والبرنامج عن عدة مبادرات انعكست إيجابياً على الطلبة وأكاديميي الجامعة.

جاء ذلك لدى الاجتماع الذي عقدته جامعة البحرين مع كل من الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبه، ومسؤول البرامج التنموية في البرنامج نفسه جهان المرباطي، الذي عقد في حرم الجامعة بالصخير يوم الاثنين 18 أبريل 2022. حيث هنأت رئيسة الجامعة السيد غرايبه على تعيينه في هذا المنصب، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مهمته.

وتناول الاجتماع فرص التعاون المستقبلي ما بين الطرفين، حيث استعرض فريق جامعة البحرين التطورات التي تقوم بها الجامعة في الوقت الراهن، وطموحاتها في الجوانب الأكاديمية، والبرامج الأكاديمية التي استحدثتها الجامعة في السنوات القليلة الماضية وتقاطعها مع عمل البرنامج، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها حكومة مملكة البحرين.

ومن جانبه، قال غرايبه: «إن جميع السبل ميسرة للمزيد من التعاون مع جامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية، لما تضمه من مرافق متكاملة، وكفاءات علمية على مستوى عال من الأكاديميين، وكذلك الطلبة المتميزين القادرين على تحويل أحلامهم في الجوانب التنموية المختلفة إلى واقع».

حضر الاجتماع من قبل جامعة البحرين كل من نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدلله الجودر، ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الحلو، وعميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد، ومستشارة الرئيس للبرامج الأكاديمية الدكتورة ضياء صقر الجلاهمة، ومدير مركز الإعلام الدكتور مازن محمد علي، ورئيس لجنة المشاريع في الجامعة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري.