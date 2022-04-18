نائب أمير نجران يطلع على أعمال فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالمبادرات والبرامج الفعالة التي يقدمها فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة، مثمناً دوره في تفاعل مجتمع المنطقة وتعاونه مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف بتميز.

كما شدد سمو نائب أمير منطقة نجران على أهمية المركز في إيجاد مجتمع حيوي، وتنمية ثقافة الحوار، وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد نسيجه الوطني، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم، الذي أطلع سموه على تقرير عن أعمال الفرع، وما حققه برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي، بما اشتمل عليه من عقد العديد من الندوات والفعاليات والحوارات والأنشطة في مدينة نجران ومحافظة شرورة.

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وأكد آل منجم، أن المركز يسعى من خلال برنامج “نسيج” إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب والفتيات من كل ما يهدد سلامة النسيج المجتمعي، عبر تعزيز القيم المشتركة بين مختلف الأطياف الفكرية، مبيناً أن عدد المستفيدين من برنامج نسيج في موسمه الأول والثاني وصل 21325 متدرباً ومتدربة من خلال 419 دورة تدريبية قدمها 28 مدرباً معتمداً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.