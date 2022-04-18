وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة و بلدياتها قد عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 9110 بلاغاً خاص بأعمدة الإنارة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن و محافظات المنطقة .
مبينا بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها ، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تعالج 9110 بلاغاً عن أعمدة الإنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.