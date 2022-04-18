أمانة عسير تعالج 9110 بلاغاً عن أعمدة الإنارة

عالجت أمانة منطقة عسير و بلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، و التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة و بلدياتها قد عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 9110 بلاغاً خاص بأعمدة الإنارة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن و محافظات المنطقة .

مبينا بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها ، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.