أمطار على أغلب مناطق المملكة خلال أبريل

وقد توقع المركز يوم أمس -بمشيئة الله-هطول أمطار رعدية تشمل معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الخميس القادم وتستمر لعدة أيام،تبدأ على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ،وتمتد شرقاً إلى مناطق نجران القصيم حائل الرياض الشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
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