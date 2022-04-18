أمطار على أغلب مناطق المملكة خلال أبريل

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني بأن الأيام المتبقية من شهر أبريل ستشهد أغلب مناطق المملكة أمطارًا متوسطة في مجملها وقد تصل إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة، وسيكون شهر مايو أقرب لأجواء الصيف.

وقد توقع المركز يوم أمس -بمشيئة الله-هطول أمطار رعدية تشمل معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الخميس القادم وتستمر لعدة أيام،تبدأ على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ،وتمتد شرقاً إلى مناطق نجران القصيم حائل الرياض الشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.