صحة الرياض تُنفّذ 4205 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نفّذت صحة الرياض 4205 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 2022/4/9 م حتى 15/ 4 / 2022م , بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)

وشملت الجولات 274 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة لنحو ( 49 مستشفى خاص و 225 مستشفى حكومي) ، و 361 زيارة للمراكز الحكومية و 2093 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1477 زيارة للصيدليات .

كما تم ضبط 166 مخالفة على القطاع الخاص : 165 مخالفة على المنشات الصحية

وكذلك مخالفة افراد واحدة .

وضبط 73 مخالفة منشآت على القطاع العام لهذه الفترة .

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