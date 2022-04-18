أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري المميز (مستشفى تخصصي) في الخبر بإجمالي ايرادات 150 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الخبر

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري لمستشفى تخصصي بمحافظة الخبر، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وخدمة لأهالي المنطقة والمجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية بمساحة 12 ألف متر مربع ومدة المشروع 25 سنة بإجمالي ايرادات 150 مليون ريال.

وتعتبر هذه الفرصة ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من شهيتهم وجاذبية الاستثمارات بالأمانة وتم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الاعفاء تصل حتى 10٪ من اجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن هذا المشروع الاستثماري يأتي امتداداً لجهود الأمانة لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الانفاق ورفع الايرادات الغير نفطية وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

والجدير ذكره أن أمانة الشرقية نجحت بترسية عقود استثمارية بإجمالي ايرادات أكثر من 2 ملياري ريال خلال جائحة كورونا، كما حققت مسبقاً التميز في منظومة الاستثمار والاستدامة المالية وحصلت على عدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة وهيئة منشآت، وحققت الأمانة معدل 100% في التحول الرقمي للمعاملات الاستثمارية، وشهدت استثمارات الأمانة ترسية مجموعة من العقود الاستثمارية الكبيرة واستقطاب مجموعة من المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها نتيجة لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات التي قدمتها الأمانة.

ودعا محمد الصفيان المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.