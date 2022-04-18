اخبار دوليه – إسطنبول.. تظاهرات بأواني الطهي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مدينة إسطنبول مظاهرة بالقدور والمقالي احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع وتكلفة الخدمات، في ظل التضخم النقدي القياسي.
وبحسب ما نقلت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، تجمع عشرات الأشخاص أمام مركز تجاري في إسطنبول، وقاموا بالطرق بالقدور والمقالي، تعبيراً عن غضبهم من عدم انخفاض الأسعار.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها «خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساسي»، مرددين هتافات «نريد أن نعيش حياة إنسانية».
وشارك في الاحتجاج البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي زليخة جولوم والعديد من الأشخاص.
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