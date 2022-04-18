الصحة: 133 إصابات جديدة بكورونا.. و259 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل «صفر» وفيات بسبب كورونا، كما تم تسجيل 133 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 752,705 حالة. وتسجيل 259 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739,296 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل «صفر» وفيات ليستقر إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 2069 حالة. وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,824,676 ) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات. كانت وزارة الصحة، أكدت في وقت سابق، أن الجرعة التنشيطية مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية. وأوضحت الصحة، أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات، وهي: الجميع من عمر 16 سنة وأعلى، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. أخبار قد تهمك أما عن أهمية الجرعة التنشيطية فبينت الصحة أنها تتمثل في: رفع المناعة للوقاية من العدوى، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة، والحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90% على الأقل.

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