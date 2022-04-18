اخبار الخليج – عمل استفزازي لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة لمقدساتهم.. البحرين تستنكر قيام متطرفين في السويد بإحراق نسخ من القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب وزارة الخارجية عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لإقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخ من القرآن الكريم في إحدى المدن السويدية، باعتباره عملًا استفزازيًا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة لمقدساتهم، وتحريضًا على الكراهية والعنف.

وتؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الممارسات البغيضة التي تتعارض مع حرية الأديان والمعتقدات والتعايش، ينبغي أن تدان بشدة من المجتمع الدولي، وأن تتضافر الجهود من أجل تكريس قيم التسامح والتعايش والحريات الدينية ومحاربة فكر التطرف والتعصب والإقصاء ومنع الإساءة لكافة الأديان والمعتقدات.