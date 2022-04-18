اخبار الخليج – طالبات ثانوي يُصممن متحفاً فيزيائياً افتراضياً

محمد بن مسعود - الدمام - صممت طالبات متفوقات بمدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات متحف «Physicraft» الافتراضي، باستخدام برنامج «ماينكرافت» الرقمي، لعرض تاريخ الفيزياء على مر العصور، بأسلوب إبداعي مبتكر، يعزز فهم واستيعاب المادة العلمية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المدارس الحكومية في إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، ودمج التكنولوجيا الرقمية في التعليم.

وقامت الطالبات وهن: حوراء محمد محسن، وحوراء علي سلمان، وخديجة حسن صالح، بصنع بناء افتراضي لآلة السفر عبر الزمن، كي تساعد الزائرين على استعراض المعلومات والمعارف عن الفيزياء في الماضي والحاضر، بطريقة جذابة ممتعة.

وتكاملت أدوارهن في تنفيذ المشروع، فإحداهن تولت استخراج المعلومات وصياغتها، واختيار اللوحات والمجسمات التي تم بناؤها، والتدقيق عليها، وكتابة النصوص المعروضة وشرحها، أما الأخرى فقامت ببناء اللوحات والمجسمات الموجودة، والمساعدة في مراجعة المعلومات وتدقيقها، فيما تولت الثالثة بناء المتحف وتزيينه بأفكار مبتكرة ومميزة.

وتم ربط الأعمال المعروضة ببعض الدروس، ومنها درس الموجات وخصائصها، حيث قمن ببناء آلة تُمثّل حركة الموجات وشرح خصائصها، إضافةً إلى شرح تطبيقات المجالات الكهربائية، ومشروع الانفجار الكوني.

وقد أشاد العديد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ومنتسبي المدارس بقدرة الطالبات على تحويل برنامج «ماينكرافت» إلى منصة لعرض هذا المحتوى العلمي الراقي.