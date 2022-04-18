أمانة عسير تعالج 9110 بلاغات عن أعمدة الإنارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها البلاغات الواردة لها والمتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 9110 بلاغات خاصة بأعمدة الإنارة في العديد من المواقع المتفرقة بمدن ومحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن أعمال تحسين المشهد الحضري مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.

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