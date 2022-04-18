اخبار الخليج – جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB تقيم غبقتها الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت جامعة البحرين للتكنولوجيا بغبقتها الرمضانية الأولى تحت مسماها الجديد في فندق آرت أمواج بحضور عدد كبير من الطلبة والخريجيين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية واسرهم، يتقدمهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء ورئيس الجامعة الدكتور حسن الملا.

هذا وقد بدأ الحفل بكلمة لسعادة الدكتور حسن الملا رئيس الجامعة اعرب فيها عن سعادته بالحضور المتميز للموظفين وعائلاتهم، مضيفاً أن هذا التجمع في هذه المناسبة الكريمة من شهر رمضان الفضيل يعكس الجو الاسري الذي تعيشه الجامعة كما يعكس إهتمام الجامعة بالنواحي الإجتماعية والمجتمعية واهمية توطيد أواصر المحبة والتواصل بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية من خلال ما تشهده الجامعة من تطوير على مستويات عدة بدعم متواصل من مجلس الإدارة ومجلس أمناء الجامعة، بعدها تم عرض فيديو للجامعة بمناسة مرور 20 سنة على تأسيسها تحت عنوان «عشرون عاماً من الإنجازات».

هذا وتخلل الحفل عدد من الفقرات والمسابقات المميزة كما تم السحب على جوائز قيمة تم تقديمها من قبل الجامعة وعدد من الشركات والمؤسسات الداعمة للجامعة والتي لاقت استحسان جميع الحاضرين، وقد اعرب المشاركون من الطلبة والأساتذة عن سعادتهم بتنظيم هذه الفعالية نظراً لما تمثله من ارتباط بالشهر الكريم حيث قام مجلس طلبة الجامعة بالإضافة الى عمادة شؤون الطلبة بجهود كبيرة لإنجاح هذة الفعالية واظهارها بالمظهر الذى يتناسب وخصوصية هذا الشهر الكريم.