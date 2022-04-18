اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة يتسلم نسخة من رسالة الماجستير لأحد منتسبي «الجنسية والجوازات»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، النقيب ياسر أنور العبدالله الذي قدم لمعاليه نسخة من رسالة الماجستير التي أعدها تحت عنوان «أثر الإدارة الالكترونية وتطبيقاتها على جودة مخرجات الأداء الوظيفي» ، وذلك ضمن متطلبات حصوله على درجة الماجستير في تخصص العلوم الإدارية والأمنية .

يأتي ذلك في إطار حرص معاليه على تشجيع البحث العلمي والدراسات التي تسهم في عملية التطوير والتحديث الشاملة لتقديم خدمات متميزة وذات جودة لجميع المستفيدين بكل كفاءة واحترافية ، خاصة عند توظيف هذه الدراسات للارتقاء بالمؤسسات إلى مستويات متقدمة، معرباً معالي الوكيل عن تقديره لمثل هذه الإنجازات من موظفي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة .