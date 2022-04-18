محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مديرين مناوبين بالمسجد الحرام؛ لمتابعة سير منظومة الأعمال في أروقة وساحات المسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة بشكل دائم ومستمر.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام حمود بن صالح العيادة، أن الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها كحوكمة الأعمال وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام ، مضيفاً أن إدارة المناوبة تعمل على مدار 24ساعة ، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات المشاركة ذات العلاقة، ومتابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات، ومتابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة لوكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة المناوبة بالمسجد الحرام تخصص مديرين مناوبين لراحة ضيوف بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.