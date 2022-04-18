كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 504.6 مليون واللقاحات 11.17 مليار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت بيانات حديثة اليوم الاثنين، حول إصابات فيروس كورونا حول العالم ، حيث ارتفع إجمالي الإصابات قرب 504.6 مليون حالة حتى صباح اليوم ، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.17 مليار.
إصابات كورونا العالمية
وأظهرت أحدث البيانات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم ، أن إجمالي إصابات كوفيد -19، وصل إلى 504 ملايين و 577 ألف حالة.
وفيات كورونا حول العالم
كما أظهرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و198 ألف وفاة.
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جرعات اللقاحات
كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و169 مليون جرعة.
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