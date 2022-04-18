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الإطاحة بقائد مركبة سار عكس الإتجاه في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع صورة نشرها أحد الأشخاص لقيام قائد شاحنة بالسير عكس الاتجاه في أحد الشوارع بالرياض.

وأظهرت صورة، قيام قائد الشاحنة بالسير عكس الاتجاه في أحد الطرق، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن “المرور” أنه جرى ضبط قائد المركبة، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المقررة بالنظام في حقه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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