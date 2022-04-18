«شؤون الحرمين» تبثُّ الدروس العلمية بأحدث التقنيات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تُوثِّقُ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدروسَ والمحاضراتِ والدوراتِ، والعمل على البثِّ المرئي والصوت، والتحرير، والمونتاج، والتصميم، ونشر الدروس العلمية عبر التقنية الحديثة من خلال منصة منارة الحرمين.
وتشرف “الرئاسة” على إقامة الدورات العلمية “عن بعد” واختيار المتون وعرضها على أصحاب الفضيلة،والتنسيق مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة لإقامة الدورة العلمية, إلى جانب التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات؛لبثِّ الدورات والدروس العلمية عبر منصة منارة الحرمين.
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