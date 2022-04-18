مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الكويت والشرطة تتدخل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو، نشوب مشاجرة، في شارع عام بين عائلتين في منطقة العدان، بمحافظة مبارك الكبير بدولة الكويت.

واحتدم شجار عنيف، بين عددًا من أفراد العائلتين، قبل أن يتحول إلى مضاربة، ووقوع مصابين، تدخلت على إثره دوريات الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل مجموعة من الأشخاص الضرب واللكمات العنيفة في الشارع، ما أدى إلى وقوع مصابين حملتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.