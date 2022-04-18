أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح رفيق

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ /عامر صالح صالح رفيق، عضو اللجنة الدائمة، نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ١٨ مديرية شعوب بامانة العاصمة، واخوانه، وكافة ال رفيق بمديرية ارحب محافظة صنعاء، وذلك بوفاة والده الشيخ / صالح صالح عامر رفيق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل..

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.