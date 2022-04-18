زيلينسكي ينتقد تأخر وصول السلاح إلى بلاده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأخر وصول السلاح إلى بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو”الأحد” كل تأخير في السلاح، كل تأخير سياسي هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين.. ويجب ألا يكون الحال هكذا في الواقع”.

ويعتقد خبراء عسكريون أن أوكرانيا ستحتاج إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة المهمة في شرقي البلاد لصد الهجمات.

وحذر زيلينسكي من أن الجيش الروسي يستعد لشن عمل عدائي في إقليم دونباس الصناعي شرقي أوكرانيا في المستقبل القريب.

وتابع ” ومثلما تقوم القوات الروسية بتدمير ماريوبول، فإنهم يرغبون في اجتياح المدن والمجتمعات الأخرى في إقليمي دونيتسك ولوهانسك”.

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ويعتقد أن آلاف السكان قتلوا في مدينة ماريوبول الساحلية، والتي هي تحت الحصار منذ أسابيع.

وشكر زيلينسكي الشركاء الذين” الذي قدموا أقصى مساعدة ممكنة”.

وقال “لكن من لديه الأسلحة والذخيرة التي نحتاجها ويؤخر إرسالها يجب أن يعلم أن مصير هذه المعركة يعتمد عليهم أيضا. مصير الأشخاص الذين يمكن إنقاذهم”.