قطاع الطيران السعودي يطرح فرصًا استثمارية بقيمة 100 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال ‏⁧‫نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ علي رجب أن مؤتمر مستقبل الطيران‬⁩ الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 9-11 مايو المقبل برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين سيطرح فرصا استثمارية تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار .. مشيرًا الى ان استراتيجية قطاع الطيران تستهدف الوصول الى 330 مليون مسافر سنويًا وزيادة عدد المحطات الى 250 محطة دولية بحلول عام 2030.

وأضاف في لقاء مع قناة العربية ان مثل هذا المؤتمر يؤكد ريادة المملكة في مجال الطيران، وتقدير الدول الأعضاء في المنظمة لدورها وثقلها الإقليمي والدولي، وما رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر الا إيماناً منه حفظه الله بأهمية قطاع النقل الجوي، ودوره الحيوي في تحقيق تلك الصناعة لمستهدفات رؤية 2030.

واختتم نائب الرئيس كلامه يقول ان فوز المملكة برئاسة المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط في المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) لمدة ثلاث سنوات جاء كتتويج للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية في مختلف المجالات لتحقيق اهداف الرؤيا العظيمة لبلادنا بقيادة مليكنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين.