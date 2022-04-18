وأظهر تقرير "مؤشر الثقة 2022" الصادر عن شركة "إيدلمان" الأمريكية للاستشارات والعلاقات العامة، الذي شمل آراء 36 ألف مشارك من 28 دولة أن نسبة 73 % ممن شملهم الاستطلاع في السعودية متفائلون بأنهم وأسرهم سينعمون بحياة أفضل خلال الأعوام الخمسة القادمة.
كما أظهر الاستطلاع أن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية لا يزال مرتفعا وهو عند مستوى 82%، ويعد الأعلى من بين المؤسسات الأخرى في المملكة، في حين أن المعدل العالمي للثقة في الحكومات انخفض إلى 53%، بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، فأشار التقرير إلى زيادة الثقة في وسائل الإعلام والصحافيين مقارنة بالمتوسط العالمي إلا أنه أشار أيضاً إلى ازدياد القلق من الأخبار المغلوطة أو الزائفة بنسبة 18 في المائة نقطة مئوية، بينما كان تأثير المعلومات ذات الجودة العالية هو الأعلى في تحسين مستوى الثقة.
وتعليقا على نتائج الاستطلاع قالت كنانة دحلان، رئيسة مكتب "إيدلمان" في السعودية إن "التقرير يوضح ارتفاع مستوى الثقة تجاه أداء القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال وأنهما المحرك الذي يقود نحو التغيير الإيجابي والفعال، خاصة أن هذه التطلعات والنتائج ارتبطت بالمسؤوليات".
وأضافت دحلان أن "نتائج مؤشر إيدلمان تبرز بوضوح حجم الثقة الكبيرة التي يبديها المواطنون بحكومتهم في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة والتي تتواكب مع رؤية 2030".
يذكر أن شركة "إيدلمان" تقوم باستطلاع مؤشر الثقة منذ 22 عاما، ويشمل 28 دولة، ويصل إجمالي عدد المشاركين في كل الدول إلى 36 ألف شخص، كما تشمل المؤسسات محل الدراسة، القطاع الحكومي والأعمال والمؤسسات غير الحكومية والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع يظهر تفاؤل السعوديين وثقتهم بالمؤسسات الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.