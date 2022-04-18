عاجل | شراكات إستراتيجية لتوطين صناعة المياه

علمت «دوت الخليج» أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بصدد إقامة مؤتمر لتوطين صناعة المياه، يهدف الى تعزيز توطين صناعة المياه وإبراز دور المؤسسة الريادي في مجال التوطين والمحتوى المحلي وبناء شراكات إستراتيجية في مجال توطين الصناعة بما يعكس الأثر على الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية وموثوقية الإمداد، وذلك من خلال الجلسات العلمية والمعرض المصاحب وورش العمل.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أطلقت في ديسمبر 2021 مبادرتين لدعم ريادة صناعة تحلية المياه عبر «الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي» و«توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي». وكشف في حينها محافظ المؤسسة عبدالله العبد الكريم، عن أعمال جارية متسارعة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعظيم الاستفادة من ريادة المملكة في صناعة التحلية وتوفير منتجات وطنية تدعم الناتج المحلي.

ويسهم توطين أغشية التناضح العكسي في زيادة نسبة المحتوى المحلي وخلق الفرص الوظيفية، وهي إضافة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ومن المتوقع أن يعود على الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال مدة الاتفاقية التي تتجاوز 8 أعوام.